Александр Цекало и Дарина Эрвин проводят рождественские каникулы в Лос-Анджелесе
Телеведущий Александр Цекало и его молодая жена, художница и начинающая актриса Дарина Эрвин, проводят рождественские каникулы в США, в городе Лос-Анджелес. Супруги поделились с Instagram-аудиторией чувственным фотокадром, демонстрирующим гармонию, которая царит в их отношениях.
На снимке, опубликованном Дариной Эрвин в её Instagram-профиле, который закрыт для неподписчиков её страницы, пара нежно целуется. На фотографии глаза молодой супруги российского продюсера сияют от счастья.
Также известно, что в своем американском коттедже супруги нарядили новогоднюю ёлку, после чего отправились по магазинам за покупками. На кадрах опубликованного Дариной Эрвин в разделе Stories Instagram видео Александр Цекало, проходя между витринами супермаркета, пританцовывает, будто ребёнок, также слышен неподдельный смех его 28-летней жены.
На снимке, опубликованном Дариной Эрвин в её Instagram-профиле, который закрыт для неподписчиков её страницы, пара нежно целуется. На фотографии глаза молодой супруги российского продюсера сияют от счастья.
Также известно, что в своем американском коттедже супруги нарядили новогоднюю ёлку, после чего отправились по магазинам за покупками. На кадрах опубликованного Дариной Эрвин в разделе Stories Instagram видео Александр Цекало, проходя между витринами супермаркета, пританцовывает, будто ребёнок, также слышен неподдельный смех его 28-летней жены.