Автомобильные эксперты назвали способы борьбы с последствиями ледяного дождя





Если после ледяного дождя дверь автомобиля обледенела, то одним из решений данной проблемы будет аккуратное удаление данного образования. Специалисты предлагают снаружи надавить на дверь всем своим весом, чтобы проломить лёд. Но если конструкция транспортного средства позволяет проникнуть внутрь через багажное отделение, то лучше прогреть машину или поехать на закрытую парковку, где благодаря теплой температуре воздуха лед оттает. Эксперты предупреждают, что горячую воду в борьбе с обледенением использовать не следует, поскольку она может повредить покрытие автомобиля.После остановки машины на сильном морозе специалисты советуют открыть ее на несколько минут, чтобы выпустить тёплый воздух. Такое действие поможет избежать обледенения стекла внутри авто. Бороться со льдом на дворниках поможет только закрытая парковка, постольку включать их при обледенении небезопасно для стекла и самих приборов.