Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской

Познакомился Александр Петров со Стасей Милославской на съемках киноленты о Гоголе «Стрельцы», однако свои отношения они скрывали от публики. До этого актер встречался с 27-летней Ириной Старшенбаум. С ней они сошлись во время создания военной драмы «Т-34». Позже между ними случился разлад, который не особо освещался журналистами.На новогодней фотографии Александр Петров положил голову актрисе на колени. Сама Стася Милославская отметила, что у нее нет желания подводить итоги, а вот актер решил не скрывать свои чувства. По ее словам, в мужчинах самыми привлекательными чертами являются забота, хорошее образование и чувство юмора, не лишенное самоиронии.