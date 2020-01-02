Звезда "Дом-2" Витя Литвинов избил жениха Тани Мусульбес Сергея Миха
Во время расставания со своей супругой Таней Мусульбес Виктор Литвинов был вне себя от злости. В итоге нового ухажера своей бывшей жены Сергея Миха он избил.
Семейная жизнь Тани Мусульбес и Виктора Литвинова не задалась. Их союз распался незадолго до первой годовщины со дня свадьбы. Девушка начала новые отношения еще находясь в браке и даже приняла предложение от Сергея Миха. Своему же официальному на тот момент мужу она заявила, что никогда его не любила и мечтала всегда быть с Сергеем.
По словам Виктора, Сергея он, как и Таня, знал достаточно давно., и даже сравнил его с оленем. Однако, когда он хотел забрать вещи из квартиры, где они жили с Мусульбес, то попросил, чтобы ни ее, ни нового избранника Тани Мусульбес дома не было. Наоборот, он попросил, чтобы дома была их подруга Пинчук.
Но когда Виктор пришел домой, то Пинчук заявила, что ничего и не смогла сделать, и они вдвоем в комнате. Виктор Литвинов подчеркнул, что, увидев их вместе, его нервы не выдержали, и нового ухажера Тани он ударил. В тот момент удержать Виктора Литвинова пытался Арай, но у него получалось не очень хорошо.
Семейная жизнь Тани Мусульбес и Виктора Литвинова не задалась. Их союз распался незадолго до первой годовщины со дня свадьбы. Девушка начала новые отношения еще находясь в браке и даже приняла предложение от Сергея Миха. Своему же официальному на тот момент мужу она заявила, что никогда его не любила и мечтала всегда быть с Сергеем.
По словам Виктора, Сергея он, как и Таня, знал достаточно давно., и даже сравнил его с оленем. Однако, когда он хотел забрать вещи из квартиры, где они жили с Мусульбес, то попросил, чтобы ни ее, ни нового избранника Тани Мусульбес дома не было. Наоборот, он попросил, чтобы дома была их подруга Пинчук.
Но когда Виктор пришел домой, то Пинчук заявила, что ничего и не смогла сделать, и они вдвоем в комнате. Виктор Литвинов подчеркнул, что, увидев их вместе, его нервы не выдержали, и нового ухажера Тани он ударил. В тот момент удержать Виктора Литвинова пытался Арай, но у него получалось не очень хорошо.