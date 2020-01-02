Анастасия Решетова показала стильные фотографии вместе с Тимати

Анастасия Решетова на странице в социальной сети Instagram постоянно делится с фанатами своими снимками и жизненными историями. Накануне Нового года они вместе с Тимати и маленьким сыном устроили стильную фотосессию, несколько кадров из которой модель опубликовала. На снимках она с возлюбленным запечатлены в брендовой одежде песочного оттенка. В процессе съемок Тимати забавляется, показывая язык сыну Ратмиру. Лицо мальчика родители еще не показывают поклонникам. Анастасия Решетова подписала снимки: «С 2020-м вас от всей нашей банды!»Поклонники откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. «Прекрасная семья», «Красавчики», - описывали снимки фанаты. Подписчики также пожелали пополнения в «банде». Однако некоторые пользователи отметили, что подобные фотографии выполнены в стиле Ким Кардашьян и Канье Уэста, а Решетова и Тимати взяли их идею.