Звезда «Дом-2» Надежда Ермакова: «Жених изменял мне с тремя девушками сразу»





Известно, что Надежда Ерамакова прошла достаточно сложный путь от обыкновенной участницы телевизионного проекта «Дом-2» до его кастинг-директора. Девушка встречалась со звукорежиссером и даже собиралась за него замуж, но сейчас все рухнуло.Этот Новый год Надежда Ермакова встречала со своей мамой. По ее словам, она загадала встретить свою настоящую любовь, а все остальное она заработает. Перед самыми праздниками она закончила ремонт, который обошелся ей более чем в полтора миллиона рублей.Надежда Ермакова отметила, что случайно обнаружила переписку своего бывшего жениха с тремя девушками. Больше доказательств о его предательстве ей не нужно было, так как там присутствовали и фото и интимные фантазии. Ермакова рассказала, что, конечно, было обидно, ведь он изменял ей по сути сразу с тремя представительницами прекрасного пола.Теперь Надежда Ермакова намерена найти свою настоящую любовь, но для этого она не собирается возвращаться на «Дом-2». Ермакова говорит, что она уже слишком взрослая, а на телестройку редко приходят ребята, которые действительно хотят жениться.