"На зарядку становись!": Эвелина Блёданс с сыном Семеном в новогодние каникулы не прекращает заниматься спортом

На данный момент Эвелина Блёданс и ее сын Семен отдыхают в Таиланде. При этом знаменитость не забывает о своих фанатах и ежедневно делает публикации в социальных сетях. Сегодня она показала несколько снимков с сыном. На первом и втором фото актриса и Семен сидят на коврике для йоги, мальчик смеется, а мать поднимает его ноги вверх. Знаменитость одета в спортивный комбинезон, а ее ребенок в футболку и шорты. На последнем снимке Эвелина Блёданс стоит широко расславив ноги и руки. В комментарии артистка написала: "На зарядку становись!"В конце исполнительница поинтересовалась в подписчиков в Instagram, как они относятся к спорту в новогодние каникулы. Одни признались, что в праздничные дни делают перерыв и не посещают спортзал. Другие написали, что физические нагрузки находятся у них на первом месте и новогодние праздники не помешают им заниматься спортом.