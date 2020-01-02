В Китае ученые научились восстанавливать эмаль зубов с помощью жидкой смеси
Специалисты из Китая придумали эффективный способ восстановления эмали зубов, который позволит отказаться от пломб. Сотрудники университета Чжэцзяна создали жидкую смесь для нанесения на наружные слои поврежденной эмали.
Специальный гелеобразный материал имеет свойство имитации естественного процесса минерализации, благодаря которому у зуба образуется покров, имеющий сложную кристаллическую структуру. Ранее воспроизвести такой процесс в лабораторных условиях никому не удавалось.
Результаты нового исследования показали, что за 48 часов образуется твердый слой, толщина которого составляет 2,8 мкм. Естественная оболочка имеет большую толщину, но ученые этот недостаток планируют исправить нанесением сразу нескольких слоев. Первые испытания на людях специалисты планируют провести через 1-2 года.
Специальный гелеобразный материал имеет свойство имитации естественного процесса минерализации, благодаря которому у зуба образуется покров, имеющий сложную кристаллическую структуру. Ранее воспроизвести такой процесс в лабораторных условиях никому не удавалось.
Результаты нового исследования показали, что за 48 часов образуется твердый слой, толщина которого составляет 2,8 мкм. Естественная оболочка имеет большую толщину, но ученые этот недостаток планируют исправить нанесением сразу нескольких слоев. Первые испытания на людях специалисты планируют провести через 1-2 года.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:33