АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Появилась первая спецверсия нового Porsche 911 серии 992

Новое поколение Porsche 911 серии 992 впервые было представлено еще осенью 2018 года, но лишь под конец 2019 года автомобиль получил первую специальную версию. Издание спорткара под названием Porsche 911 Belgian Legend Edition посвящено 75-летнему юбилею шестикратного победителя 24-часовой гонки в Ле-Мане Жаку Иксу.
Появилась первая спецверсия нового Porsche 911 серии 992

Специальный заказ на выпуск уникального издания Porsche 911 был размещен бельгийским импортером немецких спорткаров в честь юбилея автогонщика, который в свое время внес неоценимый вклад в спортивные достижения марки. Автомобиль было решено построить на базе Porsche 911 Carrera 4S, взяв за основу его нового стиля знаменитый шлем Жака Икса, выполненный в бело-синих цветах. Купе окрашено в уникальный цвет под названием X Blue и стало первым автомобилем 992-й серии, цвет для которого подпирался с помощью программы Paint To Sample, которая предлагает воссоздать даже исторические цвета.

Среди прочих особенностей в автомобиле присутствует специальный шильдик, на котором изображены флаг Бельгии и автограф знаменитого автогонщика. Также машина получила 21-дюймовые колеса с уникальной расцветкой и лазерной гравировкой, салон из черной кожи, подпись Икса на подлокотнике и пороги с эмблемой Belgian Legend Edition. Всего компания планирует выпустить 75 экземпляров данной специальной версии 911-го, а в продажу автомобили поступят только на рынке Бельгии.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Достойные — оценят": Обнаженная Анастасия Волочкова заявила, что никто не имеет права давать наставления, в чем ей плавать в…
"Достойные — оценят": Обнаженная Анастасия Волочкова заявила, что никто не имеет права давать наставления, в чем ей плавать в…
"Достойные — оценят": Обнаженная Анастасия Волочкова заявила, что никто не имеет права давать наставления, в чем ей плавать в…
В Китае ученые научились восстанавливать эмаль зубов с помощью жидкой…
В Китае ученые научились восстанавливать эмаль зубов с помощью жидкой…
«Мне нужно было время тишины»: Ирина Понаровская высказалась о своем возвращении на…
«Мне нужно было время тишины»: Ирина Понаровская высказалась о своем возвращении на…
Звезда «Дом-2» Рома Макеев: «После проекта я остался без работы, семьи, денег и…
Появилась первая спецверсия нового Porsche 911 серии…
На 67-м году жизни умерла известная российская актриса Нина…
Первая свадьба на «Доме-2»: Как сложилась судьба Александра Титова и Ольги…
Следующее поколение Hyundai Elantra скоро появится в…
Звезда "Дом-2" Витя Литвинов избил жениха Тани Мусульбес Сергея…
Дмитрий Шепелев оказался причастным к расставанию Прохора Шаляпина и Виталины…
Индийские ученые сочли вредным мытье волос перед сном из-за грибковой инфекции и…
Звезда «Дом-2» Надежда Ермакова: «Жених изменял мне с тремя девушками…
Эксперты рассказали, сколько можно ездить с активным индикатором падения уровня…
Сонная дочь Светланы Лободы Ева пожелала поклонникам отсутствия слёз в новом…
В Томске ученые создали систему безопасности для распознавания людей по…
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова встретили Новый год в компании друзей своего…
Звезда «Дом-2» Рома Макеев: «После проекта я остался без работы, семьи, денег и…
УАЗ планирует нарастить поставки автомобилей в…
Сергей Соседов обвинил родителей и друзей Юлии Началовой в её смерти и спровоцировал…
Доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал, как получать зимой все необходимые…
Российские ученые придумали способ экономии на платежах за…
Максим Фадеев показал "настоящую любовь" в видеоролике с двумя…
Александр Васильев: "Моя ёлка в парижской квартире украшена старинными русскими…
Ирина Шейк встретила Новый год с друзьями на яхте в…
Звезда «Дом-2» Егор Холявин потратил на лечение от наркозависимости полмиллиона…
Появилась первая спецверсия нового Porsche 911 серии…
В январе подписчикам PlayStation Plus дадут бесплатный доступ к трилогии…
На 67-м году жизни умерла известная российская актриса Нина…
Молли Фитцджеральд из «Первого мстителя» заподозрили в убийстве…
Первая свадьба на «Доме-2»: Как сложилась судьба Александра Титова и Ольги…
СМИ: На телеведущую Ксению Собчак подали в суд "за…
Следующее поколение Hyundai Elantra скоро появится в…
Дана Борисова: "Дочери привет передать не могу, ее аккаунт закрыт, уж не знаю за что, но…
Звезда "Дом-2" Витя Литвинов избил жениха Тани Мусульбес Сергея…
Балтийский флот получит модернизированные вертолеты…
Дмитрий Шепелев оказался причастным к расставанию Прохора Шаляпина и Виталины…
Максим Галкин в Новый год смотрел "Тот самый концерт" Аллы…
Индийские ученые сочли вредным мытье волос перед сном из-за грибковой инфекции и…
В Москве из дома бизнесмена вынесли сейф с оружием и 15 миллионами…
Звезда «Дом-2» Надежда Ермакова: «Жених изменял мне с тремя девушками…
В России подешевели смарт-часы Amazfit Health Watch с функцией…
Эксперты рассказали, сколько можно ездить с активным индикатором падения уровня…
Ким Кардашьян и Канье Уэст в 2020 году готовы завести пятого…
Сонная дочь Светланы Лободы Ева пожелала поклонникам отсутствия слёз в новом…
В Telegram появилась функция проверки…
В Томске ученые создали систему безопасности для распознавания людей по…
Певица Валерия: "Сегодня постепенно жизнь возвращается в свое привычное…
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова встретили Новый год в компании друзей своего…
За 21 год брачной жизни Кончаловский и Высоцкая стали единым целым друг с…
Танкисты ЗВО получат на вооружение автоматы нового поколения…
УАЗ планирует нарастить поставки автомобилей в…
Вера Брежнева призналась, что не берет старшую дочь в семейный…
Глава Xiaomi показал упаковку самого дешевого 5G-смартфона Redmi…
Ангелина Вовк назвала условия, чтобы выйти замуж за Михаила…
Сергей Соседов обвинил родителей и друзей Юлии Началовой в её смерти и спровоцировал…
Доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал, как получать зимой все необходимые…
В Китае ученые научились восстанавливать эмаль зубов с помощью жидкой…
«Мне нужно было время тишины»: Ирина Понаровская высказалась о своем возвращении на…
Звезда «Дом-2» Рома Макеев: «После проекта я остался без работы, семьи, денег и…
Появилась первая спецверсия нового Porsche 911 серии…
Российские ученые придумали способ экономии на платежах за…
На 67-м году жизни умерла известная российская актриса Нина…
Максим Фадеев показал "настоящую любовь" в видеоролике с двумя…
Первая свадьба на «Доме-2»: Как сложилась судьба Александра Титова и Ольги…
Александр Васильев: "Моя ёлка в парижской квартире украшена старинными русскими…
Следующее поколение Hyundai Elantra скоро появится в…
Звезда "Дом-2" Витя Литвинов избил жениха Тани Мусульбес Сергея…
Дмитрий Шепелев оказался причастным к расставанию Прохора Шаляпина и Виталины…
Индийские ученые сочли вредным мытье волос перед сном из-за грибковой инфекции и…
Звезда «Дом-2» Надежда Ермакова: «Жених изменял мне с тремя девушками…
Эксперты рассказали, сколько можно ездить с активным индикатором падения уровня…
Сонная дочь Светланы Лободы Ева пожелала поклонникам отсутствия слёз в новом…
В Томске ученые создали систему безопасности для распознавания людей по…
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова встретили Новый год в компании друзей своего…
УАЗ планирует нарастить поставки автомобилей в…
Сергей Соседов обвинил родителей и друзей Юлии Началовой в её смерти и спровоцировал…
Доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал, как получать зимой все необходимые…
Российские ученые придумали способ экономии на платежах за…
Максим Фадеев показал "настоящую любовь" в видеоролике с двумя…
Александр Васильев: "Моя ёлка в парижской квартире украшена старинными русскими…
Ирина Шейк встретила Новый год с друзьями на яхте в…
Звезда «Дом-2» Егор Холявин потратил на лечение от наркозависимости полмиллиона…
В январе подписчикам PlayStation Plus дадут бесплатный доступ к трилогии…
Молли Фитцджеральд из «Первого мстителя» заподозрили в убийстве…
СМИ: На телеведущую Ксению Собчак подали в суд "за…
Дана Борисова: "Дочери привет передать не могу, ее аккаунт закрыт, уж не знаю за что, но…
Балтийский флот получит модернизированные вертолеты…
Максим Галкин в Новый год смотрел "Тот самый концерт" Аллы…
В Москве из дома бизнесмена вынесли сейф с оружием и 15 миллионами…
В России подешевели смарт-часы Amazfit Health Watch с функцией…
Ким Кардашьян и Канье Уэст в 2020 году готовы завести пятого…
В Telegram появилась функция проверки…
Певица Валерия: "Сегодня постепенно жизнь возвращается в свое привычное…
Ирина Шейк встретила Новый год с друзьями на яхте в…
За 21 год брачной жизни Кончаловский и Высоцкая стали единым целым друг с…
Звезда «Дом-2» Егор Холявин потратил на лечение от наркозависимости полмиллиона…
Танкисты ЗВО получат на вооружение автоматы нового поколения…
В январе подписчикам PlayStation Plus дадут бесплатный доступ к трилогии…
Вера Брежнева призналась, что не берет старшую дочь в семейный…
Молли Фитцджеральд из «Первого мстителя» заподозрили в убийстве…
Глава Xiaomi показал упаковку самого дешевого 5G-смартфона Redmi…
СМИ: На телеведущую Ксению Собчак подали в суд "за…
Ангелина Вовк назвала условия, чтобы выйти замуж за Михаила…
Дана Борисова: "Дочери привет передать не могу, ее аккаунт закрыт, уж не знаю за что, но…
Балтийский флот получит модернизированные вертолеты…
Максим Галкин в Новый год смотрел "Тот самый концерт" Аллы…
В Москве из дома бизнесмена вынесли сейф с оружием и 15 миллионами…
В России подешевели смарт-часы Amazfit Health Watch с функцией…
Ким Кардашьян и Канье Уэст в 2020 году готовы завести пятого…
В Telegram появилась функция проверки…
Певица Валерия: "Сегодня постепенно жизнь возвращается в свое привычное…
За 21 год брачной жизни Кончаловский и Высоцкая стали единым целым друг с…
Танкисты ЗВО получат на вооружение автоматы нового поколения…
Вера Брежнева призналась, что не берет старшую дочь в семейный…
Глава Xiaomi показал упаковку самого дешевого 5G-смартфона Redmi…
Ангелина Вовк назвала условия, чтобы выйти замуж за Михаила…
Просмотреть все новости