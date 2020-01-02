Появилась первая спецверсия нового Porsche 911 серии 992
Новое поколение Porsche 911 серии 992 впервые было представлено еще осенью 2018 года, но лишь под конец 2019 года автомобиль получил первую специальную версию. Издание спорткара под названием Porsche 911 Belgian Legend Edition посвящено 75-летнему юбилею шестикратного победителя 24-часовой гонки в Ле-Мане Жаку Иксу.
Специальный заказ на выпуск уникального издания Porsche 911 был размещен бельгийским импортером немецких спорткаров в честь юбилея автогонщика, который в свое время внес неоценимый вклад в спортивные достижения марки. Автомобиль было решено построить на базе Porsche 911 Carrera 4S, взяв за основу его нового стиля знаменитый шлем Жака Икса, выполненный в бело-синих цветах. Купе окрашено в уникальный цвет под названием X Blue и стало первым автомобилем 992-й серии, цвет для которого подпирался с помощью программы Paint To Sample, которая предлагает воссоздать даже исторические цвета.
Среди прочих особенностей в автомобиле присутствует специальный шильдик, на котором изображены флаг Бельгии и автограф знаменитого автогонщика. Также машина получила 21-дюймовые колеса с уникальной расцветкой и лазерной гравировкой, салон из черной кожи, подпись Икса на подлокотнике и пороги с эмблемой Belgian Legend Edition. Всего компания планирует выпустить 75 экземпляров данной специальной версии 911-го, а в продажу автомобили поступят только на рынке Бельгии.
Специальный заказ на выпуск уникального издания Porsche 911 был размещен бельгийским импортером немецких спорткаров в честь юбилея автогонщика, который в свое время внес неоценимый вклад в спортивные достижения марки. Автомобиль было решено построить на базе Porsche 911 Carrera 4S, взяв за основу его нового стиля знаменитый шлем Жака Икса, выполненный в бело-синих цветах. Купе окрашено в уникальный цвет под названием X Blue и стало первым автомобилем 992-й серии, цвет для которого подпирался с помощью программы Paint To Sample, которая предлагает воссоздать даже исторические цвета.
Среди прочих особенностей в автомобиле присутствует специальный шильдик, на котором изображены флаг Бельгии и автограф знаменитого автогонщика. Также машина получила 21-дюймовые колеса с уникальной расцветкой и лазерной гравировкой, салон из черной кожи, подпись Икса на подлокотнике и пороги с эмблемой Belgian Legend Edition. Всего компания планирует выпустить 75 экземпляров данной специальной версии 911-го, а в продажу автомобили поступят только на рынке Бельгии.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:17