Следующее поколение Hyundai Elantra скоро появится в продаже
Обновленная Hyundai Elantra сейчас проходит тестовые заезды на дорогах Южной Кореи. Теперь появилась информация, что следующее поколение седана скоро появится в продаже.
Hyundai Elantra следующего поколения уже работает на международном уровне и, как говорят, выйдет на поверхность в июне 2020 года. Как видно на новых шпионских снимках, в южно-корейском седане будут использоваться светодиодные фары с измененной формой. Их внушительный внешний вид дополняется легкосплавными дисками и немного меньшим уклоном линии крыши, что предоставит больше места в салоне для пассажиров на задних сидениях.
По предварительной информации, в следующем поколении Elantra оснастят 1,2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, известным как G4LIII. Если не на глобальном рынке, этот двигатель, безусловно, будет предлагаться в модели китайской спецификации. Тем не менее, другие варианты могут также включать 1,4- и 1,6-литровый бензиновый турбо-агрегат или 2,0-литровый "атмосферник". В то время, как новинка не включает дизельную вариацию, вместо неё бренд предлагает электрифицированные версии. Компания пока не раскрывает стоимость и иные спецификации предстоящего автомобиля.
Hyundai Elantra следующего поколения уже работает на международном уровне и, как говорят, выйдет на поверхность в июне 2020 года. Как видно на новых шпионских снимках, в южно-корейском седане будут использоваться светодиодные фары с измененной формой. Их внушительный внешний вид дополняется легкосплавными дисками и немного меньшим уклоном линии крыши, что предоставит больше места в салоне для пассажиров на задних сидениях.
По предварительной информации, в следующем поколении Elantra оснастят 1,2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, известным как G4LIII. Если не на глобальном рынке, этот двигатель, безусловно, будет предлагаться в модели китайской спецификации. Тем не менее, другие варианты могут также включать 1,4- и 1,6-литровый бензиновый турбо-агрегат или 2,0-литровый "атмосферник". В то время, как новинка не включает дизельную вариацию, вместо неё бренд предлагает электрифицированные версии. Компания пока не раскрывает стоимость и иные спецификации предстоящего автомобиля.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:56