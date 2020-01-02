Сергей Соседов обвинил родителей и друзей Юлии Началовой в её смерти и спровоцировал скандал





Новый выпуск телешоу посвящался итогам 2019 года для звёзд российского шоу-бизнеса. Смерть Юлии Началовой в возрасте 38 лет Сергей Соседов назвал «обидной», возложив при этом ответственность за случившееся на родственников и друзей певицы. По словам музыкального критика, если бы он тесно общался с артисткой, если бы она была ему дорога как близкий человек, он бы ни за что не допустил её выступлений при плохом здоровье.– заявил Сергей Соседов, на слова которого гости студии отреагировали очень бурно. Никита Джигурда,например, выразил сомнение, что певице удавалось бы обеспечивать себя и свою семью без гастролей и оплачивать собственное лечение. На это музыкальный критик ответил:Юлия Началова умерла 16 марта ушедшего года от заражения крови. Организм артистки не справился с последствиями небольшого повреждения ноги, так как дали о себе знать многолетние заболевания.