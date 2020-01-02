Сергей Соседов обвинил родителей и друзей Юлии Началовой в её смерти и спровоцировал скандал
Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов спровоцировал скандал в эфире телепередачи «Звёзды сошлись», так как обвинил родителей и друзей скончавшейся прошлой весной от сепсиса певицы Юлии Началовой в её смерти. По его мнению, близкому окружению артистки не следовало допускать гастролей исполнительницы при плохом здоровье.
Новый выпуск телешоу посвящался итогам 2019 года для звёзд российского шоу-бизнеса. Смерть Юлии Началовой в возрасте 38 лет Сергей Соседов назвал «обидной», возложив при этом ответственность за случившееся на родственников и друзей певицы. По словам музыкального критика, если бы он тесно общался с артисткой, если бы она была ему дорога как близкий человек, он бы ни за что не допустил её выступлений при плохом здоровье.
«Показывают, как ей ноги зашнуровывают, потому что они у неё болели. Я бы на их месте сказал: Юля, никуда ты не поедешь, снимай ботинки – и в больницу», – заявил Сергей Соседов, на слова которого гости студии отреагировали очень бурно. Никита Джигурда,например, выразил сомнение, что певице удавалось бы обеспечивать себя и свою семью без гастролей и оплачивать собственное лечение. На это музыкальный критик ответил: «Сомневаюсь, что она была слишком бедной. Ей следовало лечиться. А теперь человека нет – и это разве лучше?»
Юлия Началова умерла 16 марта ушедшего года от заражения крови. Организм артистки не справился с последствиями небольшого повреждения ноги, так как дали о себе знать многолетние заболевания.
Новый выпуск телешоу посвящался итогам 2019 года для звёзд российского шоу-бизнеса. Смерть Юлии Началовой в возрасте 38 лет Сергей Соседов назвал «обидной», возложив при этом ответственность за случившееся на родственников и друзей певицы. По словам музыкального критика, если бы он тесно общался с артисткой, если бы она была ему дорога как близкий человек, он бы ни за что не допустил её выступлений при плохом здоровье.
«Показывают, как ей ноги зашнуровывают, потому что они у неё болели. Я бы на их месте сказал: Юля, никуда ты не поедешь, снимай ботинки – и в больницу», – заявил Сергей Соседов, на слова которого гости студии отреагировали очень бурно. Никита Джигурда,например, выразил сомнение, что певице удавалось бы обеспечивать себя и свою семью без гастролей и оплачивать собственное лечение. На это музыкальный критик ответил: «Сомневаюсь, что она была слишком бедной. Ей следовало лечиться. А теперь человека нет – и это разве лучше?»
Юлия Началова умерла 16 марта ушедшего года от заражения крови. Организм артистки не справился с последствиями небольшого повреждения ноги, так как дали о себе знать многолетние заболевания.