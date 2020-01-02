УАЗ планирует нарастить поставки автомобилей в Китай





«Предприятие налаживает сотрудничество с зарубежными партнерами – в Китай уже доставлена первая тестовая партия, которая включает в себя 600 экземпляров автомобиля УАЗ Хантер. Также прорабатывается возможность прохождения технической сертификации в Китае таких моделей, как УАЗ Пикап, Патриот и Автобус/Комби», - приводит агентство слова губернатора.Морозов также отметил, что свой выход на китайский рынок в будущем также запланировали и другие предприятия Ульяновской области. К примеру, такую цель перед собой ставят местные производители металлоконструкций, мостовых и дорожных барьерных ограждений и прочего. С этой целью отечественные специалисты изучают китайские технические стандарты и готовят к выпуску первые пробные партии собственной продукции.