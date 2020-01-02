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Ученые рассказали, каким образом мозг уравновешивает боль и удовольствие

Новое исследование американских ученых смогло определить механизм позитивных и негативных сигналов нейронами ЦНС. Нейробиологи рассказали, каким образом мозг уравновешивает боль и удовольствие.

Американские исследователи обнаружили механизм, участвующий в управлении удовольствием и болью - процессом, который может привести к ключевому пониманию психических заболеваний, таких как депрессия и тревожные расстройства. Ученые из Лаборатории Колд Спринг Харбора рассказали, что разные классы нервных клеток контролируют положительные и отрицательные мотивы, посылая противоположные сигналы вдоль центра обработки информации в ЦНС. Баланс активности между этими двумя группами нейронов может определить, ищет ли человек приятных переживаний и избегает ли болезненных.

По словам ученых, этот феномен нарушается у людей с недугами психики. Они обнаружили, что нервные клетки используют химическое нейротрансмиттер ГАМК для повышения мотивации. К примеру, увеличивая его количество, исследователи смогли стимулировать лабораторных мышей к поиску удовольствия в виде воды, избегая неприятных последствий, вроде дуновения ветра. Однако когда команда искусственно нарушила баланс между глутаматом и ГАМК в вентральном палладиуме, животные более охотно шли на риск для получения награды. Если нейробиологи смогут разработать подобную методику для людей, тогда появится эффективное лечение психически больных пациентов без нужды в приеме лекарств.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 21:42

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