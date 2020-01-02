Александр Васильев: "Моя ёлка в парижской квартире украшена старинными русскими игрушками"
Александр Васильев показал подписчикам в Instagram несколько фотографий, сделанных в его парижской квартире. Также коллекционер рассказал, что его елка украшена старинными русскими игрушками, дождиком, бусами, шарами и флажками.
Александр Васильев решил показать поклонникам, как выглядит его новогодняя елка, которая установлена в его квартире в Париже. Ведущий передачи "Модный приговор" опубликовал несколько фото, на которых запечатлено праздничное дерево. В комментарии к посту в Instagram знаменитость написал: "Моя ёлка в парижской квартире украшена старинными русскими игрушками, дождиком, бусами, шарами, флажками!" Также историк моды отметил, что в его коллекции много дореволюционных игрушек из ваты, которые являются самыми ценными и особенно почитаются собирателями новогодних украшений.
В конце своего поста Александр Васильев спросил пользователей Сети, нашлось ли на их елках место для винтажных игрушек. Некоторые написали, что украшали новогоднее дерево старыми стеклянными игрушками. Фанаты поздравили коллекционера с праздниками и оставили более 19 000 лайков.
Александр Васильев решил показать поклонникам, как выглядит его новогодняя елка, которая установлена в его квартире в Париже. Ведущий передачи "Модный приговор" опубликовал несколько фото, на которых запечатлено праздничное дерево. В комментарии к посту в Instagram знаменитость написал: "Моя ёлка в парижской квартире украшена старинными русскими игрушками, дождиком, бусами, шарами, флажками!" Также историк моды отметил, что в его коллекции много дореволюционных игрушек из ваты, которые являются самыми ценными и особенно почитаются собирателями новогодних украшений.
В конце своего поста Александр Васильев спросил пользователей Сети, нашлось ли на их елках место для винтажных игрушек. Некоторые написали, что украшали новогоднее дерево старыми стеклянными игрушками. Фанаты поздравили коллекционера с праздниками и оставили более 19 000 лайков.