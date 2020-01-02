Александр Васильев: "Моя ёлка в парижской квартире украшена старинными русскими игрушками"

Александр Васильев решил показать поклонникам, как выглядит его новогодняя елка, которая установлена в его квартире в Париже. Ведущий передачи "Модный приговор" опубликовал несколько фото, на которых запечатлено праздничное дерево. В комментарии к посту в Instagram знаменитость написал: "Моя ёлка в парижской квартире украшена старинными русскими игрушками, дождиком, бусами, шарами, флажками!" Также историк моды отметил, что в его коллекции много дореволюционных игрушек из ваты, которые являются самыми ценными и особенно почитаются собирателями новогодних украшений.В конце своего поста Александр Васильев спросил пользователей Сети, нашлось ли на их елках место для винтажных игрушек. Некоторые написали, что украшали новогоднее дерево старыми стеклянными игрушками. Фанаты поздравили коллекционера с праздниками и оставили более 19 000 лайков.