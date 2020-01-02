Индийские ученые сочли вредным мытье волос перед сном из-за грибковой инфекции и облысения





После мытья влажные волосы легко спутываются, повреждаются и ломаются при расчесывании. Кроме того, во время сна человек может тереться ими о подушку, что приводит к повреждению тканей кожи головы, становящемуся частой причиной облысения.По словам экспертов, мокрые волосы являются прекрасной средой для развития бактерий, вызывающих грибковые инфекции. Во избежание большей части проблем ученые рекомендуют сушить волосы. Даже без укладки это поможет сохранить их состояние. Также против спутывания влажных волос советуют использовать специальные гигиенические приспособления для головы.