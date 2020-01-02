Звезда «Дом-2» Егор Холявин потратил на лечение от наркозависимости полмиллиона рублей





Егор Холявин рассказывает, что прежде, чем вновь стать нормальным человеком, он длительное время проходил курс лечения. Ему нужно было избавиться от маниакальной зависимости к тому, чтобы похудеть, а также от пристрастия к наркотическим веществам. В обеих случаях экс-участнику «Дом-2» Егору Холявину пришлось обращаться к медикам.Сейчас Егор признается, что лечение, конечно, дало свой результат, но ему и самому пришлось приложить немало усилий, чтобы избавиться от такой зависимости. По его словам, только за реабилитацию он заплатил около полумиллиона рублей. Во время лечения он постоянно был под круглосуточным наблюдением врачей.Когда Егор Холявин находился в лечебном учреждении, то он сделал себе несколько татуировок, которые теперь напоминают ему о непростом времени. В частности, Егор набил число 22 и перевернутый крест. Также Холявин отметил, что наркотики пришли в его жизнь, когда у него была затяжная депрессия.Все проблемы Егора начались в тот момент, когда он решил худеть и сделал себе множество пластических операций. Сейчас же Егор Холявин утверждает, что не намерен возвращаться больше к подобному образу жизни.