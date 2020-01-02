Максим Фадеев показал "настоящую любовь" в видеоролике с двумя голубями
Максим Фадеев отмечает новогодние праздники на экзотическом курорте и публикует фотографии в соцсетях с отдыха. На примере последнего видеоролика с двумя голубями продюсер показал "настоящую любовь".
Известно, что Максим Фадеев решил провести Новый год на острове Бали в окружении пальм и океана. Вместо рутинных походов на пляж руководитель лейбла MALFA отдыхает, наблюдая за местной флорой и фауной. Недавно продюсера увлекли два голубя, которые закружились в брачном "танце". По словам композитора, подобное явление редко можно увидеть собственными глазами, поэтому подобную любовь он назвал "настоящей".
Большинство фолловеров продюсера в соцсети Instagram остались в восторге от опубликованного видеоролика. В то же время, некоторые фанаты списывали произошедшее на инстинкты животных, а не реальные чувства. Кроме прочего, поклонники отмечали, насколько резко их кумир потерял в весе. За несколько лет звезде удалось сбросить около 83 килограммов благодаря специальной диете и физическим упражнениям.
Известно, что Максим Фадеев решил провести Новый год на острове Бали в окружении пальм и океана. Вместо рутинных походов на пляж руководитель лейбла MALFA отдыхает, наблюдая за местной флорой и фауной. Недавно продюсера увлекли два голубя, которые закружились в брачном "танце". По словам композитора, подобное явление редко можно увидеть собственными глазами, поэтому подобную любовь он назвал "настоящей".
Большинство фолловеров продюсера в соцсети Instagram остались в восторге от опубликованного видеоролика. В то же время, некоторые фанаты списывали произошедшее на инстинкты животных, а не реальные чувства. Кроме прочего, поклонники отмечали, насколько резко их кумир потерял в весе. За несколько лет звезде удалось сбросить около 83 килограммов благодаря специальной диете и физическим упражнениям.