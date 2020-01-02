Ирина Шейк встретила Новый год с друзьями на яхте в Таиланде

Ирина Шейк с друзьями встретила Новый год по российскому времени, в 00:00 по традиции шумно откупорив шампанское. Фотоснимками с праздника супермодель поделилась с Instagram-пользователями, опубликовав кадры в разделе Stories. На одном из них звезда запечатлена в откровенном купальнике, на другом – в ярко-оранжевом мини-платье, облегающем её безупречное тело.Не только Ирина Шейк предпочла этой зимой отдых в Таиланде. Сейчас на Пхукете отдыхают такие звёзды отечественного шоу-бизнеса, как актриса Эвелина Блёданс с сыном, балерина Анастасия Волочкова с возлюбленным, певец Александр Малинин с семьёй.