Ирина Шейк встретила Новый год с друзьями на яхте в Таиланде
Российская супермодель и актриса Ирина Шейк показала Instagram-аудитории, как и где она встретила Новый год. Звезда подиума отмечала праздник с подругой и двумя друзьями на яхте в Таиланде, на горном острове с тропическими лесами Пхукет.
Ирина Шейк с друзьями встретила Новый год по российскому времени, в 00:00 по традиции шумно откупорив шампанское. Фотоснимками с праздника супермодель поделилась с Instagram-пользователями, опубликовав кадры в разделе Stories. На одном из них звезда запечатлена в откровенном купальнике, на другом – в ярко-оранжевом мини-платье, облегающем её безупречное тело.
Не только Ирина Шейк предпочла этой зимой отдых в Таиланде. Сейчас на Пхукете отдыхают такие звёзды отечественного шоу-бизнеса, как актриса Эвелина Блёданс с сыном, балерина Анастасия Волочкова с возлюбленным, певец Александр Малинин с семьёй.
Ирина Шейк с друзьями встретила Новый год по российскому времени, в 00:00 по традиции шумно откупорив шампанское. Фотоснимками с праздника супермодель поделилась с Instagram-пользователями, опубликовав кадры в разделе Stories. На одном из них звезда запечатлена в откровенном купальнике, на другом – в ярко-оранжевом мини-платье, облегающем её безупречное тело.
Не только Ирина Шейк предпочла этой зимой отдых в Таиланде. Сейчас на Пхукете отдыхают такие звёзды отечественного шоу-бизнеса, как актриса Эвелина Блёданс с сыном, балерина Анастасия Волочкова с возлюбленным, певец Александр Малинин с семьёй.