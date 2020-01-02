Эксперты рассказали, сколько можно ездить с активным индикатором падения уровня масла





По большому счету, приборная панель содержит в себе два индикатора, которые сообщают о параметрах масла и находятся рядом. Первый – зеленая пиктограмма в виде масленки. Она активируется в случаях, когда уровень масла в системе уменьшился на литр. Такой же сигнал красного цвета свидетельствует о том, что ситуация с маслом стала критичной. При относительно бережной эксплуатации транспортного средства зеленый сигнал включается примерно через 5 тысяч километров пробега после очередного обслуживания. Никакой опасности в таком случае нет, поскольку все детали двигателя, которые трутся между собой, остаются защищенными. Однако, если уровень масла сократится еще на 500 миллилитров, появится риск масляного голодания отдельных узлов, что может негативно отразиться на состоянии двигателя автомобиля.В связи с этим, утверждают специалисты, продолжать ездить после активации зеленого сигнала можно еще около 200 километров. Но значительно хуже дела обстоят в случаях, когда загорается красный датчик масла. Он свидетельствует о значительном падении уровня смазочного материала, что может быть вызвано массой разнообразных причин, в том числе выходом из строя масляного насоса. В таким случае автомобиль лучше сразу же отправить на СТО, чтобы в будущем не пришлось проводить дорогостоящий капитальный ремонт.