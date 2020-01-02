СМИ: На телеведущую Ксению Собчак подали в суд "за хамство"





Адвокат подал свой иск в преддверии Нового 2020 года в Хамовнический московский суд и потребовал сотни тысяч рублей. Анатолий Шарий тут же прокомментировал ситуацию. Он сказал, что Марк Фейгин бежит в суд по любому поводу и без него. Чаще всего требует незначительные суммы, поэтому Шарий говорит, что готов и заплатить, но сможет и дальше называть адвоката как ему хочется, что вполне его устраивает.Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Ксению Собчак пытаются призвать к ответственности за сказанное. Ранее ее пытались обвинить в том, что она своими высказываниями оскорбила верующих.Сама же светская львица Ксения Собчак пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию и продолжает наслаждаться своей семейной жизнью. Сейчас телеведущая занимается тем, что растит своего сына Платона, также осенью прошлого года Ксения Собчак вновь вышла замуж и теперь наслаждается своим новым браком.