Дана Борисова: "Дочери привет передать не могу, ее аккаунт закрыт, уж не знаю за что, но догадываюсь"

Дана Борисова показала несколько снимков, на которых она в серой майке стоит перед зеркалом, ее образ дополнила повязка на голову, украшенная пайетками и большим пером. В комментарии телеведущая рассказала, что недавно побывала на тайском массаже без масла. Знаменитость написала: "Дочери привет передать не могу, ее аккаунт Instagram закрыт, уж не знаю за что, но догадываюсь". Также Дана Борисова еще раз поздравила фанатов с Новым годом и передала привет хейтерам, которые недавно выразили свое недовольство ее дрожащими руками.Телеведущая отметила, что с данным вопросом обратилась к доктору, который объяснил, что руки трясутся у большинства пациентов, а знаменитость в ремиссии только 2 года и 6 месяцев. Преданные поклонники Даны Борисовой посоветовали ей не обращать внимания на недругов и спокойно отдыхать в Таиланде. Также фанаты поздравили телеведущую с Новым годом и пожелали ей здоровья.