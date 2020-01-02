Дана Борисова: "Дочери привет передать не могу, ее аккаунт закрыт, уж не знаю за что, но догадываюсь"
Дана Борисова разместила на странице в Instagram несколько фото с Таиланда. В комментарии она сообщила, что не может передать привет дочери Полине, поскольку ее аккаунт закрыт. При этом телеведущая не знает, за что ее заблокировала наследница, но догадывается.
Дана Борисова показала несколько снимков, на которых она в серой майке стоит перед зеркалом, ее образ дополнила повязка на голову, украшенная пайетками и большим пером. В комментарии телеведущая рассказала, что недавно побывала на тайском массаже без масла. Знаменитость написала: "Дочери привет передать не могу, ее аккаунт Instagram закрыт, уж не знаю за что, но догадываюсь". Также Дана Борисова еще раз поздравила фанатов с Новым годом и передала привет хейтерам, которые недавно выразили свое недовольство ее дрожащими руками.
Телеведущая отметила, что с данным вопросом обратилась к доктору, который объяснил, что руки трясутся у большинства пациентов, а знаменитость в ремиссии только 2 года и 6 месяцев. Преданные поклонники Даны Борисовой посоветовали ей не обращать внимания на недругов и спокойно отдыхать в Таиланде. Также фанаты поздравили телеведущую с Новым годом и пожелали ей здоровья.
Дана Борисова показала несколько снимков, на которых она в серой майке стоит перед зеркалом, ее образ дополнила повязка на голову, украшенная пайетками и большим пером. В комментарии телеведущая рассказала, что недавно побывала на тайском массаже без масла. Знаменитость написала: "Дочери привет передать не могу, ее аккаунт Instagram закрыт, уж не знаю за что, но догадываюсь". Также Дана Борисова еще раз поздравила фанатов с Новым годом и передала привет хейтерам, которые недавно выразили свое недовольство ее дрожащими руками.
Телеведущая отметила, что с данным вопросом обратилась к доктору, который объяснил, что руки трясутся у большинства пациентов, а знаменитость в ремиссии только 2 года и 6 месяцев. Преданные поклонники Даны Борисовой посоветовали ей не обращать внимания на недругов и спокойно отдыхать в Таиланде. Также фанаты поздравили телеведущую с Новым годом и пожелали ей здоровья.