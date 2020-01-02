В Томске ученые создали систему безопасности для распознавания людей по походке
Ученые из Томска разработали систему безопасности с искусственным интеллектом для распознавания человека по походке. Созданием идентифицирующей технологии занимались сотрудники Томского государственного университета.
По словам специалистов, разработка системы безопасности под названием «Умный столб» длилась почти два года. За это время для нее была создана нейронная сеть, способная определять личность человека по его походке, а также иным критериям, включающим распознавание лица, отпечатков пальцев, гаджетов и даже микрочипов под кожей.
На первом этапе тестирования систему безопасности «Умный столб» начнут внедрять в томских университетах. Одними из первых носителей микрочипов станут коллеги главы лаборатории «Цифровая техника» Александра Ильина, в стенах которой велась разработка инновационной технологии.
По словам специалистов, разработка системы безопасности под названием «Умный столб» длилась почти два года. За это время для нее была создана нейронная сеть, способная определять личность человека по его походке, а также иным критериям, включающим распознавание лица, отпечатков пальцев, гаджетов и даже микрочипов под кожей.
На первом этапе тестирования систему безопасности «Умный столб» начнут внедрять в томских университетах. Одними из первых носителей микрочипов станут коллеги главы лаборатории «Цифровая техника» Александра Ильина, в стенах которой велась разработка инновационной технологии.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:10