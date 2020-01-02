Сонная дочь Светланы Лободы Ева пожелала поклонникам отсутствия слёз в новом году
Певица Светлана Лобода поделилась с Instagram-аудиторией сделанной 1 января видеозаписью, на кадрах которой её 8-летняя дочь Ева, сонная из-за встречи Нового года, по просьбе своей звёздной мамы согласилась поздравить её поклонников с праздником. Девочка пожелала им успешных и хороших дней, благополучия и отсутствия слёз.
«Мини-съёмку» Светлана Лобода устроила в салоне автомобиля, а результат обнародовала в разделе соцсети Stories. В посте к фотокадру, на котором Ева уже спит, артистка уточнила, что она с дочерью «едет ужинать большой семьёй». Звезда также отметила, сама она уже привыкла бодрствовать по ночам, но для дочери это оказалось нагрузкой, и девочка уснула в автомобиле. Тем не менее, перед этим она нашла в себе силы, чтобы поздравить с Новым годом поклонников своей знаменитой мамы.
Ранее о том, как провёл новогоднюю ночь, рассказал в Instagram Максим Галкин.
«Мини-съёмку» Светлана Лобода устроила в салоне автомобиля, а результат обнародовала в разделе соцсети Stories. В посте к фотокадру, на котором Ева уже спит, артистка уточнила, что она с дочерью «едет ужинать большой семьёй». Звезда также отметила, сама она уже привыкла бодрствовать по ночам, но для дочери это оказалось нагрузкой, и девочка уснула в автомобиле. Тем не менее, перед этим она нашла в себе силы, чтобы поздравить с Новым годом поклонников своей знаменитой мамы.
Ранее о том, как провёл новогоднюю ночь, рассказал в Instagram Максим Галкин.