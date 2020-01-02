Молли Фитцджеральд из «Первого мстителя» заподозрили в убийстве матери





Согласно заявлению полиции штата Канзас, 20 декабря сотрудники правоохранительных органов отреагировали на вооруженное волнение в Олейте. Они нашли тело 68-летней матери Молли Фицджеральд, актрисы из супергеройского блокбастера о Капитане Америке. 38-летняя звезда была арестована на месте происшествия и доставлена в больницу с незначительными колотыми ранами. Немногим позднее задержанной были выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве родителя. Сейчас полицейские принимают необходимые оперативно-следственные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.Молли Фицджеральд сыграла небольшую роль возлюбленной главного героя в фильме «Капитан Америка: Первый мститель» (2011). Фильм, который стал мегахитом, собрал 370 миллионов долларов по всему миру. Фигурантка дела также работала помощником режиссера кинокартины Джо Джонстона. Помимо того, что она является актрисой, Фицджеральд имеет несколько собственных работ. Она написала и сняла малобюджетную ленту в 2014 году, а также "короткометражку" в 2017 году.