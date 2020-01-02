Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова встретили Новый год в компании друзей своего сына





«Мы раньше за одну ночь могли около десятка концертов дать, а сейчас все уже по другому», - признается Наталья Сенчукова. По ее словам, они с супругом обычно едут отмечать Новый год к друзьям, а вот сын Василий им компанию не составляет, поскольку с появлением у него девушки предпочитают отмечать в своей компании. «Молодежь часто собирается у нас дома, накрывают стол и отмечают. «Нам это даже приятно», - подчеркнула певица.Рассказала артистка и о том, как звездное семейство проводит новогодние каникулы за пределами России. «На пятый день праздников мы, как правило, стараемся уехать куда-то из Москвы, чаще всего в Европу. А вот в теплые страны в новогодние праздники мы ездить никогда не любили, потому что считаем вредной резкую смену погодных условий», - приводит слова Сенчуковой издание «Собеседник».