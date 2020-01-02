В Москве из дома бизнесмена вынесли сейф с оружием и 15 миллионами рублей





Данный инцидент был зафиксирован на территории одного из дачных поселков в северо-восточной части столицы. Неизвестные пробрались в дом директора коммерческой фирмы и похитили из него сейф. Такие данные приводятся в публикации агентства ТАСС со ссылкой на пресс-центр столичного управления МВД. Сообщается, что в дом злоумышленники пробрались, сумев отжать оконную раму в одной из комнат второго этажа здания.Кроме денег злоумышленники также завладели охотничьим и травматическим оружием, принадлежащим владельцу дома. Однако унести сейф далеко им не удалось, но независящим от грабителей причинам, они бросили ношу. Позднее украденный сейф был найден всего в десятке метров от места ограбления. По данному факту открыто уголовное производство, ведется следствие.