В Москве из дома бизнесмена вынесли сейф с оружием и 15 миллионами рублей
В Москве неизвестные злоумышленники вынесли из дома столичного бизнесмена сейф, в котором хранилось оружие и наличные деньги в сумме около 15 миллионов рублей. Впрочем, унести добычу грабителям так и не удалось, по неизвестным причинам, они оставили тяжелый сейф неподалеку от дома.
Данный инцидент был зафиксирован на территории одного из дачных поселков в северо-восточной части столицы. Неизвестные пробрались в дом директора коммерческой фирмы и похитили из него сейф. Такие данные приводятся в публикации агентства ТАСС со ссылкой на пресс-центр столичного управления МВД. Сообщается, что в дом злоумышленники пробрались, сумев отжать оконную раму в одной из комнат второго этажа здания.
Кроме денег злоумышленники также завладели охотничьим и травматическим оружием, принадлежащим владельцу дома. Однако унести сейф далеко им не удалось, но независящим от грабителей причинам, они бросили ношу. Позднее украденный сейф был найден всего в десятке метров от места ограбления. По данному факту открыто уголовное производство, ведется следствие.
Данный инцидент был зафиксирован на территории одного из дачных поселков в северо-восточной части столицы. Неизвестные пробрались в дом директора коммерческой фирмы и похитили из него сейф. Такие данные приводятся в публикации агентства ТАСС со ссылкой на пресс-центр столичного управления МВД. Сообщается, что в дом злоумышленники пробрались, сумев отжать оконную раму в одной из комнат второго этажа здания.
Кроме денег злоумышленники также завладели охотничьим и травматическим оружием, принадлежащим владельцу дома. Однако унести сейф далеко им не удалось, но независящим от грабителей причинам, они бросили ношу. Позднее украденный сейф был найден всего в десятке метров от места ограбления. По данному факту открыто уголовное производство, ведется следствие.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:25