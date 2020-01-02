Максим Галкин в Новый год смотрел "Тот самый концерт" Аллы Пугачёвой





На кадрах Максим Галкин и 6-летний Гарри смотрят «Тот самый концерт» Примадонны. Сын звёздной пары удобно улёгся на полу и не спускает глаз с телевизора. Выступление Аллы Пугачёвой демонстрировалось в прошлом месяце во многих отечественных кинотеатрах, а сам концерт состоялся в апреле 2019-го, площадкой длдя его проведения стал Кремлёвский дворец, где знаменитость выступила в честь своего 70-летия.К слову, в ушедшем году Алла Пугачёва давала ещё один концерт – в ноябре в Минске. К Беларуси артистка испытывает трепетные чувства: в этом государстве проживают её родственники. Однако у руководителя страны Александра Лукашенко присутствовать на выступлении Примадонны российской эстрады не получилось, так как он в то время находился в зарубежной поездке. Всего же на концерте певицы присутствовали порядка 20 000 почитателей её таланта.