АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Максим Галкин в Новый год смотрел "Тот самый концерт" Аллы Пугачёвой

Эстрадный артист Максим Галкин рассказал Instagram-подписчикам о том, что в Новый год он с сыном Гарри смотрел концерт своей жены Аллы Пугачёвой. Пародист опубликовал в разделе Stories соцсети соответствующую видеозапись.
Максим Галкин в Новый год смотрел "Тот самый концерт" Аллы Пугачёвой

На кадрах Максим Галкин и 6-летний Гарри смотрят «Тот самый концерт» Примадонны. Сын звёздной пары удобно улёгся на полу и не спускает глаз с телевизора. Выступление Аллы Пугачёвой демонстрировалось в прошлом месяце во многих отечественных кинотеатрах, а сам концерт состоялся в апреле 2019-го, площадкой длдя его проведения стал Кремлёвский дворец, где знаменитость выступила в честь своего 70-летия.

К слову, в ушедшем году Алла Пугачёва давала ещё один концерт – в ноябре в Минске. К Беларуси артистка испытывает трепетные чувства: в этом государстве проживают её родственники. Однако у руководителя страны Александра Лукашенко присутствовать на выступлении Примадонны российской эстрады не получилось, так как он в то время находился в зарубежной поездке. Всего же на концерте певицы присутствовали порядка 20 000 почитателей её таланта.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин в Новый год смотрел "Тот самый концерт" Аллы…
В Москве из дома бизнесмена вынесли сейф с оружием и 15 миллионами…
В России подешевели смарт-часы Amazfit Health Watch с функцией…
Ким Кардашьян и Канье Уэст в 2020 году готовы завести пятого…
В Telegram появилась функция проверки…
Певица Валерия: "Сегодня постепенно жизнь возвращается в свое привычное…
За 21 год брачной жизни Кончаловский и Высоцкая стали единым целым друг с…
Танкисты ЗВО получат на вооружение автоматы нового поколения…
Вера Брежнева призналась, что не берет старшую дочь в семейный…
Глава Xiaomi показал упаковку самого дешевого 5G-смартфона Redmi…
Ангелина Вовк назвала условия, чтобы выйти замуж за Михаила…
Названы 5 смертельно опасных зимних…
У актера Евгения Пронина родился сын в Новый…
Врачи разрушили миф о пользе рассола при…
Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук на Новый год отправились в Дубай на фоне слухов о…
В Бразилии из-за падения лифта с девятого этажа погибла семья из четырех…
«Успешная бизнесвумен, любящая жена и мама»: Яна Рудковская отмечает…
Полина Гагарина для финала шоу "Голос" выбрала платье из перьев со…
Koito создает фары с датчиками…
«Пати до утра»: Анна Хилькевич в новогоднюю ночь «зажигала» с маленькой…
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
Ученые нашли способ раннего предсказания болезни…
В Китае вышел в продажу защищенный смартфон AGM H1 FBI…
Рост цен на авто и упрощенная регистрация: Как изменится жизнь автомобилистов в 2020…
Дочь Гузеевой впервые показала возлюбленного, сравнив свои отношения с колой и…
Медики назвали способы улучшения здоровья…
Плюс-сайз модель Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии на позднем сроке…
Эксперт: При употреблении цельного молока снижается риск ожирения у…
Netflix назвал свой самый популярный проект в прошлом…
Екатерина Климова в гостиной сняла на фото следы Деда…
Тимур Еремеев и Денис Демин запускают YouTube-шоу "Давай…
Алюминий и 87 клавиш: Xiaomi представила механическую клавиатуру Yuemi второй…
«Красиво и бодипозитивно»: Настасья Самбурская отъела живот на отдыхе на…
Эксперты назвали машины с очень большими баками для…
Бедрос Киркоров обворожил мать Стаса Михайлова на семейной…
Компания Oppo планирует начать выпуск смарт-телевизоров Oppo…
Максим Фадеев худеет на отдыхе в…
Тимати назвал причину, из-за которой предпочитает высоких…
Звезда «Дом-2» Александр Задойнов…
Похудевший Азамат Мусагалиев поздравил поклонников с Новым годом и похвастался 2 миллионами…
Максим Галкин в Новый год смотрел "Тот самый концерт" Аллы…
В Москве из дома бизнесмена вынесли сейф с оружием и 15 миллионами…
В России подешевели смарт-часы Amazfit Health Watch с функцией…
Ким Кардашьян и Канье Уэст в 2020 году готовы завести пятого…
В Telegram появилась функция проверки…
Певица Валерия: "Сегодня постепенно жизнь возвращается в свое привычное…
За 21 год брачной жизни Кончаловский и Высоцкая стали единым целым друг с…
Танкисты ЗВО получат на вооружение автоматы нового поколения…
Вера Брежнева призналась, что не берет старшую дочь в семейный…
Глава Xiaomi показал упаковку самого дешевого 5G-смартфона Redmi…
Ангелина Вовк назвала условия, чтобы выйти замуж за Михаила…
Названы 5 смертельно опасных зимних…
У актера Евгения Пронина родился сын в Новый…
Врачи разрушили миф о пользе рассола при…
Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук на Новый год отправились в Дубай на фоне слухов о…
В Бразилии из-за падения лифта с девятого этажа погибла семья из четырех…
«Успешная бизнесвумен, любящая жена и мама»: Яна Рудковская отмечает…
Полина Гагарина для финала шоу "Голос" выбрала платье из перьев со…
Koito создает фары с датчиками…
«Пати до утра»: Анна Хилькевич в новогоднюю ночь «зажигала» с маленькой…
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
Ученые нашли способ раннего предсказания болезни…
В Китае вышел в продажу защищенный смартфон AGM H1 FBI…
Рост цен на авто и упрощенная регистрация: Как изменится жизнь автомобилистов в 2020…
Дочь Гузеевой впервые показала возлюбленного, сравнив свои отношения с колой и…
Медики назвали способы улучшения здоровья…
Плюс-сайз модель Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии на позднем сроке…
Эксперт: При употреблении цельного молока снижается риск ожирения у…
Netflix назвал свой самый популярный проект в прошлом…
Екатерина Климова в гостиной сняла на фото следы Деда…
Тимур Еремеев и Денис Демин запускают YouTube-шоу "Давай…
Алюминий и 87 клавиш: Xiaomi представила механическую клавиатуру Yuemi второй…
«Красиво и бодипозитивно»: Настасья Самбурская отъела живот на отдыхе на…
Эксперты назвали машины с очень большими баками для…
Бедрос Киркоров обворожил мать Стаса Михайлова на семейной…
Компания Oppo планирует начать выпуск смарт-телевизоров Oppo…
Максим Фадеев худеет на отдыхе в…
Тимати назвал причину, из-за которой предпочитает высоких…
Звезда «Дом-2» Александр Задойнов…
Похудевший Азамат Мусагалиев поздравил поклонников с Новым годом и похвастался 2 миллионами…
Максим Галкин в Новый год смотрел "Тот самый концерт" Аллы…
В Москве из дома бизнесмена вынесли сейф с оружием и 15 миллионами…
В России подешевели смарт-часы Amazfit Health Watch с функцией…
Ким Кардашьян и Канье Уэст в 2020 году готовы завести пятого…
В Telegram появилась функция проверки…
Певица Валерия: "Сегодня постепенно жизнь возвращается в свое привычное…
За 21 год брачной жизни Кончаловский и Высоцкая стали единым целым друг с…
Танкисты ЗВО получат на вооружение автоматы нового поколения…
Вера Брежнева призналась, что не берет старшую дочь в семейный…
Глава Xiaomi показал упаковку самого дешевого 5G-смартфона Redmi…
Ангелина Вовк назвала условия, чтобы выйти замуж за Михаила…
Названы 5 смертельно опасных зимних…
У актера Евгения Пронина родился сын в Новый…
Врачи разрушили миф о пользе рассола при…
Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук на Новый год отправились в Дубай на фоне слухов о…
В Бразилии из-за падения лифта с девятого этажа погибла семья из четырех…
«Успешная бизнесвумен, любящая жена и мама»: Яна Рудковская отмечает…
Полина Гагарина для финала шоу "Голос" выбрала платье из перьев со…
Koito создает фары с датчиками…
«Пати до утра»: Анна Хилькевич в новогоднюю ночь «зажигала» с маленькой…
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
Ученые нашли способ раннего предсказания болезни…
В Китае вышел в продажу защищенный смартфон AGM H1 FBI…
Рост цен на авто и упрощенная регистрация: Как изменится жизнь автомобилистов в 2020…
Дочь Гузеевой впервые показала возлюбленного, сравнив свои отношения с колой и…
Медики назвали способы улучшения здоровья…
Плюс-сайз модель Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии на позднем сроке…
Эксперт: При употреблении цельного молока снижается риск ожирения у…
Netflix назвал свой самый популярный проект в прошлом…
Екатерина Климова в гостиной сняла на фото следы Деда…
Тимур Еремеев и Денис Демин запускают YouTube-шоу "Давай…
Алюминий и 87 клавиш: Xiaomi представила механическую клавиатуру Yuemi второй…
«Красиво и бодипозитивно»: Настасья Самбурская отъела живот на отдыхе на…
Эксперты назвали машины с очень большими баками для…
Бедрос Киркоров обворожил мать Стаса Михайлова на семейной…
Компания Oppo планирует начать выпуск смарт-телевизоров Oppo…
Максим Фадеев худеет на отдыхе в…
Тимати назвал причину, из-за которой предпочитает высоких…
Звезда «Дом-2» Александр Задойнов…
Похудевший Азамат Мусагалиев поздравил поклонников с Новым годом и похвастался 2 миллионами…
Просмотреть все новости