В январе подписчикам PlayStation Plus дадут бесплатный доступ к трилогии Uncharted
Немецкое представительство Sony PlayStation опубликовало небольшое видео, на котором рассказало о новинках, доступных подписчикам бесплатной игровой библиотеки PlayStation Plus. Как оказалось, пользователи смогут добавить в свои коллекции игр такие тайтлы, как Goat Simulator и трилогия Uncharted: The Nathan Drake Collection.
Примечательно, что в сборник Nathan Drake Collection вошли три части популярного консольного релиза, первая из которых была выпущена еще в 2007 году. Что же касается Goat Simulator, то это давно полюбившийся многим симулятор козла, в котором игроку приходится зарабатывать очки за самые разнообразные пакости, совершаемые животным. Эта игра была выпущена пять лет тому назад.
Примечательно, что компания Sony ежемесячно добавляет в свою библиотеку новые игры для подписчиков. В декабре минувшего года журналисты даже провели небольшой анализ, в результате которого установили, что за 2019 год обладатели подписки PlayStation Plus сумели сэкономить на играх почти 900 долларов США за год.
Примечательно, что в сборник Nathan Drake Collection вошли три части популярного консольного релиза, первая из которых была выпущена еще в 2007 году. Что же касается Goat Simulator, то это давно полюбившийся многим симулятор козла, в котором игроку приходится зарабатывать очки за самые разнообразные пакости, совершаемые животным. Эта игра была выпущена пять лет тому назад.
Примечательно, что компания Sony ежемесячно добавляет в свою библиотеку новые игры для подписчиков. В декабре минувшего года журналисты даже провели небольшой анализ, в результате которого установили, что за 2019 год обладатели подписки PlayStation Plus сумели сэкономить на играх почти 900 долларов США за год.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:00