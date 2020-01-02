В январе подписчикам PlayStation Plus дадут бесплатный доступ к трилогии Uncharted





Примечательно, что в сборник Nathan Drake Collection вошли три части популярного консольного релиза, первая из которых была выпущена еще в 2007 году. Что же касается Goat Simulator, то это давно полюбившийся многим симулятор козла, в котором игроку приходится зарабатывать очки за самые разнообразные пакости, совершаемые животным. Эта игра была выпущена пять лет тому назад.Примечательно, что компания Sony ежемесячно добавляет в свою библиотеку новые игры для подписчиков. В декабре минувшего года журналисты даже провели небольшой анализ, в результате которого установили, что за 2019 год обладатели подписки PlayStation Plus сумели сэкономить на играх почти 900 долларов США за год.