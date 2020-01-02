Певица Валерия: "Сегодня постепенно жизнь возвращается в свое привычное русло"

Алла Перфилова, более известная публике, как певица Валерия, показала фанатам снимок с возлюбленным Иосифом Пригожиным. На фото пара запечатлена крупным планом, они смотрят в камеру и улыбаются. В комментарии к посту, опубликованному в Instagram, исполнительница написала, что, по ее мнению, самый короткий день в году не 21 декабря, а 1 января. Также знаменитость отметила, что сегодня жизнь постепенно возвращается в свое привычное русло, а показанное селфи было первым в 2020 году.В конце своего поста певица Валерия пожелала подписчикам счастливого Нового года. Поклонники написали, что исполнительница очень хорошо выглядит после праздничной ночи. Также фанаты пожелали Иосифу Пригожину и его возлюбленной благополучия, любви, здоровья и оставаться такими же преданными друг другу. За 30 минут фото набрало более 12 000 лайков.