Ким Кардашьян и Канье Уэст в 2020 году готовы завести пятого ребенка
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в 2020 году могут стать родителями в пятый раз. Для этого они планируют воспользоваться услугами суррогатной матери, поскольку у актрисы имеются серьезные проблемы со здоровьем.
За пять лет супружеской жизни Ким Кардашьян и Канье Уэст завели четырех детей. При этом двоих: дочь Норт и сына Сейнта знаменитость вынашивала сама, а еще двоих: дочь Чикаго и сына Псалма родили суррогатные матери. Так, за вынашивание дочери Чикаго пара заплатила 113 000 долларов.
После этого Ким Кардашьян признавалась, что ей достаточно четырех детей, однако ее мужу хотелось иметь не менее 5-6, но врачи после вторых родов ей не рекомендовали вновь беременеть из-за возможных осложнений. Поэтому инициатором третьего обращения за услугами к суррогатной матери может стать именно рэпер.
За пять лет супружеской жизни Ким Кардашьян и Канье Уэст завели четырех детей. При этом двоих: дочь Норт и сына Сейнта знаменитость вынашивала сама, а еще двоих: дочь Чикаго и сына Псалма родили суррогатные матери. Так, за вынашивание дочери Чикаго пара заплатила 113 000 долларов.
После этого Ким Кардашьян признавалась, что ей достаточно четырех детей, однако ее мужу хотелось иметь не менее 5-6, но врачи после вторых родов ей не рекомендовали вновь беременеть из-за возможных осложнений. Поэтому инициатором третьего обращения за услугами к суррогатной матери может стать именно рэпер.