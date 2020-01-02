В России подешевели смарт-часы Amazfit Health Watch с функцией ЭКГ





Всего через несколько дней после объявления о снижении цен на Amazfit GTR китайский бренд сообщил о падении стоимости смарт-часов Amazfit Health Watch. Когда их выпуск начался в августе 2018 года, большинство клиентов компании отмечали подобие в дизайне новинки с внешним видом модели Amazfit Bip. На то время покупатели могли приобрести "умное" устройство за 100 долларов США, а теперь его можно купить за 72 доллара. В отличие от других продуктов Amazfit, Health Watch измеряет не только частоту сердечных сокращений, но и определяет наличие нерегулярного сердцебиения у пользователя благодаря встроенной функции измерения ЭКГ. Он также отмечает падение владельца и автоматически связывается с предварительно встроенным номером в случае возникновения чрезвычайной ситуации.Новые часы работают на специально разработанном фирмой чипсете Huangshan No.1. Процессор может хранить до 60 проведенных ЭКГ (2 ЭКГ в день) на срок до 30 дней. Покупатель также имеет возможность загрузить данные в облако с помощью приложения и поделиться данными с лечащим врачом. Устройство имеет 1,28-дюймовый отражающий экран с разрешением 176 х 176. Он использует 20-мм быстросъемный ремешок, который легко заменяется. Комплектация включает в себя eSIM для подключения к сетям NB-IoT, поэтому девайс синхронизирует данные в облаке и уведомляет контакты о состоянии владельца. Кроме прочего, аккумулятор емкостью 200 мАч может работать до 7 дней без подзарядки. Наконец, часы обустроены счетчиком шагов, калорий и трекером сна.