Дмитрий Шепелев оказался причастным к расставанию Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской





Недавно Дмитрий Шепелев признался, что хочет покинуть телепроект "На самом деле". Телеведущий честно рассказал, что устал вести скандально известную передачу, поскольку из-за этой программы были разрушены многие семьи. Недавно некая Татьяна Гудзева утверждала, что отцом ее сына Федора является знаменитый певец Прохор Шаляпин. Мать ребенка заявила, что исполнитель изменял с ней Виталине Цымбалюк-Романовской. Сам Прохор Шаляпин отрицал связь с этой женщиной.В эфире шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев передал результаты генетической экспертизы певцу. ДНК-тест указывал на то, что именно Прохор Шаляпин является биологическим отцом маленького Федора. Спустя несколько дней после выхода данного выпуска передачи в эфир исполнитель и Виталина Цымбалюк-Романовская объявили о том, что их отношения закончились. Таким образом Дмитрий Шепелев оказался причастным к расставанию пианистки и певца.