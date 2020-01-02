Доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал, как получать зимой все необходимые витамины
Валерий Сергеев, доктор медицинских наук и специалист научного федцентра пищевых систем им. Горбатова, в беседе с журналистами RT рассказал о том, каким образом зимой получать все важные для организма витамины и минеральные вещества. Только лишь приёмом «правильной» пищи этого достичь невозможно: человек на физиологическом уровне не смог бы в день столько съедать продуктов.
Для того чтобы в холодное время года не болеть, Валерий Сергеев порекомендовал гражданам принимать витаминно-минеральные комплексы. Эксперт напомнил: витамины из группы В, в большом количестве имеющиеся в мясе, нужны человеческому организму для регулирования катаболизма, а мозг станет в разы лучше функционировать при одновременном получении достаточного количества магния, марганца, калия, цинка, А, С, Е. Курс должен длиться на протяжении месяца, особое значение он имеет после перенесения простудного заболевания.
Доктор меднаук посоветовал также заранее делать на зиму заготовки, которые сохранят в продуктах питания их витамины и минералы. Речь идёт о засаливании, заквашивании и мариновании.
Ранее специалисты в области питания назвали лучшие продукты, помогающие организму человека прийти в норму после праздничных застолий.
Для того чтобы в холодное время года не болеть, Валерий Сергеев порекомендовал гражданам принимать витаминно-минеральные комплексы. Эксперт напомнил: витамины из группы В, в большом количестве имеющиеся в мясе, нужны человеческому организму для регулирования катаболизма, а мозг станет в разы лучше функционировать при одновременном получении достаточного количества магния, марганца, калия, цинка, А, С, Е. Курс должен длиться на протяжении месяца, особое значение он имеет после перенесения простудного заболевания.
Доктор меднаук посоветовал также заранее делать на зиму заготовки, которые сохранят в продуктах питания их витамины и минералы. Речь идёт о засаливании, заквашивании и мариновании.
Ранее специалисты в области питания назвали лучшие продукты, помогающие организму человека прийти в норму после праздничных застолий.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:30