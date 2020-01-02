Танкисты ЗВО получат на вооружение автоматы нового поколения АК-12
Около тысячи экземпляров автоматов новейшего поколения АК-12 поступят в нынешнем году в распоряжение Первой танковой армии ЗВО. Об этом говорится в публикации федеральных информационных агентств, которые ссылаются на слова командующего армией Сергея Киселя.
«Около тысячи экземпляров новейшего стрелкового оружия поступит в рамках реализации гособоронзаказа в текущем году. Автоматы нового поколения предназначены для оснащения вооружением гвардейской танковой армии», - рассказал в беседе с журналистами военачальник. По его словам, военные ЗВО начнут освоение новых автоматов на полигонах, расположенных на территории Нижегородской и Московской областей.
Стоит напомнить, что официальное подтверждение данных о том, что на вооружение будут приняты автоматы нового поколения, разработанных специалистами концерна «Калашников», военные опубликовали еще весной 2018 года. Речь шла, прежде всего, о моделях АК-15 (калибр 7,62 мм) и АК-12 (калибр 5,45 мм).
«Около тысячи экземпляров новейшего стрелкового оружия поступит в рамках реализации гособоронзаказа в текущем году. Автоматы нового поколения предназначены для оснащения вооружением гвардейской танковой армии», - рассказал в беседе с журналистами военачальник. По его словам, военные ЗВО начнут освоение новых автоматов на полигонах, расположенных на территории Нижегородской и Московской областей.
Стоит напомнить, что официальное подтверждение данных о том, что на вооружение будут приняты автоматы нового поколения, разработанных специалистами концерна «Калашников», военные опубликовали еще весной 2018 года. Речь шла, прежде всего, о моделях АК-15 (калибр 7,62 мм) и АК-12 (калибр 5,45 мм).
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:46