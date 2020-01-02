Глава Xiaomi показал упаковку самого дешевого 5G-смартфона Redmi K30





Традиционно упаковка Redmi K30 5G имеет минималистский дизан с белым основным фоном, на котором нанесены логотипы бренда, название модели и обозначение 5G. На китайском рынке продажи новинки стартуют уже 7 января. Примечательно, что производитель в декабре минувшего года представил это устройство вместе с младшей версией, которая лишена поддержки 5G-сетей. Более того, младшая версия Redmi K30 уже поступила в продажу. А вот предварительные заказы на Redmi K30 5G стали доступны покупателям в Китае лишь 1 января.Сообщается, что устройство доступно в четырех цветах корпуса и продается по цене от 286 долларов США за базовую версию, которая оснащена 6 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. А вот с 414 долларов США покупатели могут рассчитывать на топовую комплектацию К30 5G с 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти.