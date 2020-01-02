За 21 год брачной жизни Кончаловский и Высоцкая стали единым целым друг с другом
Спустя 21 год совместной жизни российский режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая продолжают познавать и трепетно относиться друг к другу. За прошедшее время пара стала буквально единым целым благодаря общим интересам и одинаковым взглядам на жизнь.
Однако отношения супругов после серьезного ДТП переживали сложный период. В аварии шестилетней давности пострадала их дочь Мария. Из-за травм она впала в кому, после этого многие поклонники звездной пары заметили, что они охладели друг к другу.
Но Андрею Кончаловскому и Юлии Высоцкой хватило найти силы идти дальше. По словам актрисы, они часто путешествуют и устраивают спонтанные сюрпризы. Так, перелет в Москву с пересадкой во Флоренции обернулся для пары походом в музей, обедом в ресторане и ночевкой в отеле. Сейчас родители занимаются вопросами образования сына Петра.
Однако отношения супругов после серьезного ДТП переживали сложный период. В аварии шестилетней давности пострадала их дочь Мария. Из-за травм она впала в кому, после этого многие поклонники звездной пары заметили, что они охладели друг к другу.
Но Андрею Кончаловскому и Юлии Высоцкой хватило найти силы идти дальше. По словам актрисы, они часто путешествуют и устраивают спонтанные сюрпризы. Так, перелет в Москву с пересадкой во Флоренции обернулся для пары походом в музей, обедом в ресторане и ночевкой в отеле. Сейчас родители занимаются вопросами образования сына Петра.