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Вера Брежнева призналась, что не берет старшую дочь в семейный отпуск

Известная российская певица Вера Брежнева в социальной сети призналась, что для нее завершившийся год был довольно продуктивным. Теперь же знаменитость готовится к вожделенному отпуску, который проведет в кругу семьи. Вот только старшую дочь на отдых певица не возьмет.
Вера Брежнева призналась, что не берет старшую дочь в семейный отпуск

Примечательно, что еще перед зимними праздниками Брежнева устроили для себя небольшой отпуск, который провела на Мальдивских островах. А уже после этого непродолжительного отдыха порадовала публику новыми выступлениями. Но уже с наступлением 2020-го года исполнительница планирует снова отправиться отдыхать в компании своего супруга Константина Меладзе и младшей дочери – 10-летней Сары. «Отправляемся с семьей в отпуск. Все, кроме Сони – ей придется рано вернуться в университет», - рассказала Брежнева своим подписчикам на страничке в Instagram.

Примечательно, что старшая дочь певицы – Соня Киперман, - летом минувшего года окончила американскую частную школу, где училась мастерству кинематографа. Теперь же она стала студенткой гуманитарного колледжа Уиттьер в Калифорнии, куда и вынуждена вернуться сразу после Нового года.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:38

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