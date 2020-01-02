Вера Брежнева призналась, что не берет старшую дочь в семейный отпуск

Примечательно, что еще перед зимними праздниками Брежнева устроили для себя небольшой отпуск, который провела на Мальдивских островах. А уже после этого непродолжительного отдыха порадовала публику новыми выступлениями. Но уже с наступлением 2020-го года исполнительница планирует снова отправиться отдыхать в компании своего супруга Константина Меладзе и младшей дочери – 10-летней Сары. «Отправляемся с семьей в отпуск. Все, кроме Сони – ей придется рано вернуться в университет», - рассказала Брежнева своим подписчикам на страничке в Instagram.Примечательно, что старшая дочь певицы – Соня Киперман, - летом минувшего года окончила американскую частную школу, где училась мастерству кинематографа. Теперь же она стала студенткой гуманитарного колледжа Уиттьер в Калифорнии, куда и вынуждена вернуться сразу после Нового года.