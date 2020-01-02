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Врачи разрушили миф о пользе рассола при похмелье

Утро первых дней нового года часто становится испытанием для любителей новогодних застолий из-за сильного похмелья. Теперь врачи разрушили миф о пользе рассола после употребления спиртного.

Вопреки распространенному мнению, рассол от маринованных продуктов не является эффективным средством борьбы с похмельным синдромом. Об этом сообщает представитель ВОЗ Питер Бен Эмбарек, отмечая, что овощи, квашеная капуста и сыр нельзя считать полноценной альтернативой лекарствам, которые восстанавливают печень после употребления алкогольных напитков. Лучшим советом врачей до сих пор остается умеренность во время новогоднего застолья, что также касается жирных блюд.

Кроме того, эксперты выразили сомнение в пользе кисломолочных продуктов, которые якобы оказывают благоприятный эффект на организм во время абстинентного состояния. Хотя они позитивно влияют на микрофлору кишечника, позитивное воздействие на печень является недоказанным. В то же время, витамины В и С могут немного облегчить общее состояние тех, кто злоупотребляет спиртным во время зимних праздников.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:58

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