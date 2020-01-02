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Ангелина Вовк назвала условия, чтобы выйти замуж за Михаила Куницына

Знаменитая советская и российская диктор, телеведущая и актриса Ангелина Вовк никогда не была лишена мужского внимания. Даже в своем солидном возрасте 77-летняя народная артистка остается завидной невестой, более того, совсем недавно ее возлюбленный, 50-летний радиоведущий Михаил Куницын, сделал ей предложение. Впрочем, пока Ангелина Михайловна не сказала «да», а лишь выдвинула избраннику условия.
Ангелина Вовк назвала условия, чтобы выйти замуж за Михаила Куницына

В беседе с журналистами знаменитость подтвердила информацию о том, что получила предложение руки и сердца от Куницына. Но вопрос с женитьбой пока не решен. Поэтому пока в ответ на вопросы о возможной свадьбе Ангелина Вовк лишь отшучивается, заявляя, что ее сердце «дрогнет» лишь в шикарной обстановке, в которой ей будет преподнесено кольцо. «Я не пойду за Мишу замуж, пока он не купит мне кольцо и не вручит его на верхушке флорентийской башни», - отметила артистка.

На самом же деле, отмечает пресса, колебания Ангелины Михайловны вызваны тем, что Михаила Куницына она привыкла воспринимать как близкого друга. Ведь артисты довольно много времени проводят вместе не только на работе, но и в быту. Кроме того, у них немало общих знакомых. Однако друзья пары все же уверены в том, что радиоведущему удастся добиться своего и надеть на возлюбленную свадебное платье, передает портал «Вокруг.тв».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:22

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