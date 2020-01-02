У актера Евгения Пронина родился сын в Новый год

Евгений Пронин и Кристина Арустамова поженились лишь в прошлом году, однако в канун Нового года их молодая семья пополнилась. Звезда сериала "Разведчицы" поделилась снимками новорожденного в соцсетях. На фотографиях знаменитый отец держал в руках маленького сына, которого пара назвала необычным именем - Гарри. Пронин дополнил публикацию в Instagram словами благодарности своей жене за то, что она "сделала ему величайший подарок". Позднее он выставил в Instagram короткий видеоролик, где признался, что "не может поверить собственному счастью".Известно, что звездная пара сыграла свадьбу в январе 2019 года. До этого Пронин состоял в браке с актрисой Екатериной Кузнецовой, который закончился разводом после года совместной жизни. Сам 39-летний артист впервые стал родителем, о чем упомянул в обращении к публике: "у меня был шок. Не знал, что с этой новостью делать: прыгать, плакать, смеяться, напиться. Была целая буря эмоций, учитывая, что мне не 18 лет". Поклонники Пронина высказали поздравления своему кумиру и пожелали ему семейного благополучия.