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Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук на Новый год отправились в Дубай на фоне слухов о разводе

Слухи о разводе российского шоумена Дмитрия Хрусталева и новой солистки группы «Фабрика» Марии Гончарук не помешали им провести Новый год в Дубае. Там они встретили первый день 2020 года, но все фотографии, которые были опубликованы в официальных Instagram-аккаунтах, они делали по отдельности и без обручальных колец.

Впервые о свадьбе Дмитрия Хрусталева и Марии Гончарук рассказали их друзья, поскольку пара решила пожениться тайком. Шоумен не выставляет свою личную жизнь напоказ, поэтому внезапные перемены в ней никогда не комментирует.

О сложностях в их отношениях начали говорить, когда пара перестала носить обручальные кольца. Затем в предновогодней программе «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев заявил, что он и вовсе холост. Тогда многие подумали, что это не шутка и пара переживает острый кризис, который ослабить может романтический отпуск в Дубае.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:50

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