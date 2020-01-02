Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук на Новый год отправились в Дубай на фоне слухов о разводе





Впервые о свадьбе Дмитрия Хрусталева и Марии Гончарук рассказали их друзья, поскольку пара решила пожениться тайком. Шоумен не выставляет свою личную жизнь напоказ, поэтому внезапные перемены в ней никогда не комментирует.О сложностях в их отношениях начали говорить, когда пара перестала носить обручальные кольца. Затем в предновогодней программе «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев заявил, что он и вовсе холост. Тогда многие подумали, что это не шутка и пара переживает острый кризис, который ослабить может романтический отпуск в Дубае.