В Бразилии из-за падения лифта с девятого этажа погибла семья из четырех человек





Согласно опубликованной информации, женщина 47 лет решила спуститься в вестибюль, чтобы встретить семейство родственников. Ими оказалась ее сестра, супруг и их 19 летний сын. Все вместе они зашли в лифт и начали подниматься на 9-й этаж, однако в какой-то момент он начал стремительно падать, в итоге забрав жизни всех пассажиров.Жители жилого дома после случившегося рассказали, что оба лифта в здании часто работали с перебоями: неожиданно останавливались, двери периодически не открывались, а аварийная кнопка зачастую не выполняла своей функции. После смертельного инцидента его закрыли для проведения проверки.