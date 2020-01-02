Koito создает фары с датчиками изображения
Японская компания Koito предлагает оснащать автомобильные фары датчиками изображения. В компании утверждают, что это решение позволит настроить обратную связь для более эффективного автоматического управления головным освещением в режиме реального времени.
Соответствующую разработку японский производитель сбирается представить на выставке CES 2020, которая откроется в Лос-Анджелесе уже в январе этого года. По задумке разработчика, автомобильные фары со встроенным датчиком позволяют получать обратную связь, которая поможет наладить адаптивное управление освещением в режиме реального времени. Так, принимая во внимание данные фотометрии, контроллеры фонарей могут снижать яркость или изменять направление луча света в случае приближения подъема, снежного покрытия или дорожных указателей с большой светоотражающей площадью.
Подобный подход, утверждают представители Koito, поможет избавиться от неприятных ситуаций, в которых камеры систем помощи водителю, да и сам автомобилист, не будут ослеплены отражением света от собственных фар. Наконец, на подъеме это поможет создавать более комфортные условия освещения, попутно не мешая другим участникам дорожного движения, прежде все, встречному транспорту.
Соответствующую разработку японский производитель сбирается представить на выставке CES 2020, которая откроется в Лос-Анджелесе уже в январе этого года. По задумке разработчика, автомобильные фары со встроенным датчиком позволяют получать обратную связь, которая поможет наладить адаптивное управление освещением в режиме реального времени. Так, принимая во внимание данные фотометрии, контроллеры фонарей могут снижать яркость или изменять направление луча света в случае приближения подъема, снежного покрытия или дорожных указателей с большой светоотражающей площадью.
Подобный подход, утверждают представители Koito, поможет избавиться от неприятных ситуаций, в которых камеры систем помощи водителю, да и сам автомобилист, не будут ослеплены отражением света от собственных фар. Наконец, на подъеме это поможет создавать более комфортные условия освещения, попутно не мешая другим участникам дорожного движения, прежде все, встречному транспорту.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:20