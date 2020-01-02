«Успешная бизнесвумен, любящая жена и мама»: Яна Рудковская отмечает 45-летие

Сначала Яна Рудковская являлась владелицей нескольких салонов красоты, расположенных в южной части РФ, но уже в скором времени была признана зарубежными модными домами и кутюрье единственной в России бизнесвумен, работающей в этой сфере. В 2005 году предприниматель начинает продюсировать певца Диму Билана, которым в итоге были взяты 2 награды на международном песенном конкурсе «Евровидение»: в 2006 артисту отвели второе место, а через 2 года он стал победителем.На сегодняшний день Яна Рудковская является продюсером не только Димы Билана, но также своего мужа Евгения Плющенко (пара связала себя узами брака в 2009 году), музколлектива «Градусы», интернет-журнала о качестве жизни «Posta-magazine». Звезда продолжает сотрудничество с модными брендами и косметическими компаниями, регулярно появляясь на обложках глянцевых периодических изданий и на мировых подиумах. В своё время Яну Рудковскую признавали «Персоной года», «Продюсером года», «Самой стильной бизнес-леди года». Она числится в «тройке» наиболее успешных российских женщин-предпринимателей.Яна Рудковская также – любящая жена и мама. Её старшему сыну уже 18 лет, а младшему – 6. Перешагнув свой 45-летний возрастной рубеж, знаменитость продолжает оставаться на вершине своей карьеры и популярности.