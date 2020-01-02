Полина Гагарина для финала шоу "Голос" выбрала платье из перьев со шлейфом





Известная певица Полина Гагарина для финала шоу "Голос" выбрала необычный наряд. Знаменитость появилась в платье из перьев со шлейфом, опубликовав соответствующий снимок на своей странице в Instagram.Полина Гагарина сообщила подписчикам, что, несмотря на новогодние праздники, ей приходится проводить время на репетициях, так как вечером состоится финал песенного шоу "Голос". Для такого события звезда выбрала платье из белых перьев со шлейфом с вырезом, который практически полностью открывает одну ее ногу. Образ певица дополнила босоножками на шпильке, а ногу украсила блестками. В комментарии к публикации Гагарина призвала своих подписчиков смотреть и наслаждаться финальным эфиром "Голоса".К слову, Полина Гагарина воспитывает двух детей: 12-летнейго сына Андрея и дочь Мию, которую родила в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. Примечательно, что артистка скрывает лицо наследницы от публики, публикуя фото и видео, на которых Мия запечатлена со пины.