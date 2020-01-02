«Пати до утра»: Анна Хилькевич в новогоднюю ночь «зажигала» с маленькой дочерью

На страничке Анны Хилькевич в социальной сети Instagram позднее было опубликовано видео, на котором заметно, как артистка «зажигает» перед сценой под популярные хиты и кружится в танце вместе со своей маленькой дочерью Арианной. В подписи к этой публикации артистка призналась, что очень любит такие гуляния и считает Новый год самым честным и народным праздником. Кроме того, как отметила актриса, для ее дочери этот выход стал дебютным с точки зрения продолжительности отдыха. «Мне в этом году хотелось узнать, сколько выдержит Арианна. Как выяснилось, дочь пошла в меня. Пати до самого утра ей очень нравятся», - пишет знаменитость.В конце Хилькевич обратилась к поклонникам, поздравив их с наступившим 2020 годом и пожелав им, чтобы их мечты непременно сбывались.