«Пати до утра»: Анна Хилькевич в новогоднюю ночь «зажигала» с маленькой дочерью
Известная российская актриса Анна Хилькевич решила не сидеть дома в новогоднюю ночь. Вместе с семьей звезда популярного ситкома «Универ» отправилась в Ходынский парк столицы, где проходили массовые народные гуляния и масштабный праздничный концерт.
На страничке Анны Хилькевич в социальной сети Instagram позднее было опубликовано видео, на котором заметно, как артистка «зажигает» перед сценой под популярные хиты и кружится в танце вместе со своей маленькой дочерью Арианной. В подписи к этой публикации артистка призналась, что очень любит такие гуляния и считает Новый год самым честным и народным праздником. Кроме того, как отметила актриса, для ее дочери этот выход стал дебютным с точки зрения продолжительности отдыха. «Мне в этом году хотелось узнать, сколько выдержит Арианна. Как выяснилось, дочь пошла в меня. Пати до самого утра ей очень нравятся», - пишет знаменитость.
В конце Хилькевич обратилась к поклонникам, поздравив их с наступившим 2020 годом и пожелав им, чтобы их мечты непременно сбывались.
На страничке Анны Хилькевич в социальной сети Instagram позднее было опубликовано видео, на котором заметно, как артистка «зажигает» перед сценой под популярные хиты и кружится в танце вместе со своей маленькой дочерью Арианной. В подписи к этой публикации артистка призналась, что очень любит такие гуляния и считает Новый год самым честным и народным праздником. Кроме того, как отметила актриса, для ее дочери этот выход стал дебютным с точки зрения продолжительности отдыха. «Мне в этом году хотелось узнать, сколько выдержит Арианна. Как выяснилось, дочь пошла в меня. Пати до самого утра ей очень нравятся», - пишет знаменитость.
В конце Хилькевич обратилась к поклонникам, поздравив их с наступившим 2020 годом и пожелав им, чтобы их мечты непременно сбывались.