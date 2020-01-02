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Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
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Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T. Rex

Годами ранее американские археологи смогли раздобыть миниатюрные останки тираннозавра, которые могли быть отдельным видом. Новые данные заставили ученых усомниться в существовании карликовой версии древней рептилии, получившей название T. Rex.

В 1988 году палеонтолог Роберт Баккер и его коллеги из Кливлендского музея естественной истории пересмотрели образец, впервые обнаруженный в 1942 году. Останки якобы принадлежали первому известному представителю небольшого нового вида, который был назван Nanotyrannus, являвшим собой миниатюрную версию тиранозавра. Теперь американские исследователи из Университета штата Оклахома провели микроскопический анализ внутренней части большеберцовой и бедренной костей динозавра, а также другой менее полный набор костей аналогичной найденной рептилии.

Ученые утверждают, что эти две особи были не взрослыми и отдельными видами, а простыми детенышами тираннозавра. Размер отверстий кровеносных сосудов показал, что динозавры все еще находились в фазе быстрого роста на момент смерти. Команда археологов также смогла подсчитать кольца роста в костях каждого животного, что определило их возраст: 13 лет для "Джейн" и 15 для "Пити". Это означает, что Nanotyrannus скорее всего не был самостоятельным ответвлением в группе древних рептилий. Известно, что в мире есть всего семь окаменелостей молодых динозавров T. rex, и некоторые из них находятся в частных коллекциях, недоступных для исследователей. Полное изучение этих останков могло бы раскрыть 30-летнюю загадку о существовании карликового тираннозавра.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:02

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