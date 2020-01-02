Ученые нашли способ раннего предсказания болезни Альцгеймера





Отмечается, что специалисты из США разработали новый метод раннего диагностирования болезни Альцгеймера, который заключается в сканировании мозга методом позитивной эмиссионной томографии (ПЭТ), что в будущем может отразиться на повышении качества лечения. Как утверждают ученые, такой способ исследования мозга позволяет предсказать развитие расстройства за несколько лет до того, как оно начнет проявлять себя заметными симптомами. При проведении сканирования выявляется соединение «тау», ставшее отныне ключевым маркером болезни Альцгеймера.Данное открытие в будущем поможет в разработке более эффективных и качественных методов лечения и медицинских препаратов, а также скрининговых программ для пациентов, входящих в группу риска. Кроме того, специалисты рассчитывают, что разрабатываемые на данный момент лекарства в действительности смогут быть эффективными в борьбе с болезнью, поскольку современные средства лишь избавляют от симптомов, но никак не влияют на саму болезнь. Кроме того, посредством ПЭТ-сканирования можно намного быстрее диагностировать заболевание, а также определить эффективную индивидуальную программу лечения для каждого отдельного пациента.