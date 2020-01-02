В Китае вышел в продажу защищенный смартфон AGM H1 FBI Edition





Китайский производитель смартфонов AGM объявил о выпуске AGM H1 FBI Edition, нового флагмана среднего класса с логотипом ФБР на задней панели. Устройство оснастили 5,99-дюймовым дисплеем Full HD+ (2160 x 1080), работу которого обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 450. Он поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. На задней панели находятся 12-мегапиксельная камера, двухтональная светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев, а спереди можно увидеть ​​16-мегапиксельный объектив для видеозвонков и селфи. Прочный корпус имеет степень защиты IP68 и отвечает требованиям сертификации MIL-STD-810G. В бренде заявляют, что новинка устойчива к падению с высоты до 1,5 метров.Комплектация AGM H1 FBI Edition включает две SIM-карты и батарею емкостью 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки. У телефона также есть четыре динамика на задней панели, но нет аудиоразъема. Внизу находится порт USB Type-C для восстановления заряда, а слева - специальная кнопка AI-помощника. В компании подтвердили, что девайс работает под управлением операционной системы X OS 3.0 на базе Android 8.1 Oreo. Эта ОС является безопасной и может похвастаться такими функциями, как двойные приложения и полноэкранная навигация жестами. В продажу выйдут только 199 экземпляров, которая начнется 8 января текущего года.