Дочь Гузеевой впервые показала возлюбленного, сравнив свои отношения с колой и ментосом
Дочь российской телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова впервые продемонстрировала своего возлюбленного Алексея. Совместный фотоснимок она опубликовала у себя в Instagram-аккаунте, сравнив свою пару с колой и ментосом.
Отношения с Алексеем, работающим в сфере веб-дизайна, у 19-летней Ольги Бухаровой развиваются продолжительное время, но до этого момента она публично их не показывала. Скорее всего, дочь Ларисы Гузеевой решила перейти на новый жизненный этап, поскольку демонстрация личных отношений требует решительного шага.
Ранее Ольга Бухарова заявляла, что ей хватило одного взгляда на вечеринке, чтобы влюбиться в своего молодого человека. Сейчас она занимается преподаванием английского, но в будущем дочь Ларисы Гузеевой планирует объединить усилия с Алексеем, чтобы основать собственный бренд.
Отношения с Алексеем, работающим в сфере веб-дизайна, у 19-летней Ольги Бухаровой развиваются продолжительное время, но до этого момента она публично их не показывала. Скорее всего, дочь Ларисы Гузеевой решила перейти на новый жизненный этап, поскольку демонстрация личных отношений требует решительного шага.
Ранее Ольга Бухарова заявляла, что ей хватило одного взгляда на вечеринке, чтобы влюбиться в своего молодого человека. Сейчас она занимается преподаванием английского, но в будущем дочь Ларисы Гузеевой планирует объединить усилия с Алексеем, чтобы основать собственный бренд.